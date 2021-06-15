Цена нефти марки Brent превысила $74 за баррель впервые с апреля 2019 года
22:00 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2021 г. на лондонской бирже ICE выросла до $74,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21:15 мск.
К 21:23 мск цена сорта Brent замедлила рост и находилась на уровне $72,02 за баррель
В последний раз цена Brent превышала $74 за баррель в апреле 2019 г.
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