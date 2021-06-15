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Путин прибудет на саммит в Женеве первым в 14:00 мск, а Байден чуть позже - чиновник США

22:40 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин прибудет на переговоры с американским лидером Джо Байденом в Женеве первым, в районе 13:00 по местному времени (14:00 мск), а хозяин Белого дома - чуть позже. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, беседуя во вторник с журналистами на борту самолета президента США на пути из Брюсселя в Женеву.

По словам этого американского чиновника, Путин первым прибудет на переговоры в примерно 13:00 по местному времени. После этого прибывает Байден, и они оба проводят встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Затем запланирована протокольная съемка, в ходе которой, как предполагается, будет говорить только швейцарский лидер.

Высказывания представителя администрации привел пресс- пул Белого дома.

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