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НОВОСТИ

Террористы в Сирии готовят провокацию с использованием отравляющих веществ - российские военные

07:30 16.06.2021 Источник: Интерфакс

В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, заявил замруководителя Центра контр-адмирал Кулить Вадим.

"По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором", - сказал Кулить на брифинге во вторник.

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