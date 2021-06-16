Террористы в Сирии готовят провокацию с использованием отравляющих веществ - российские военные

07:30 Источник: Интерфакс

В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, заявил замруководителя Центра контр-адмирал Кулить Вадим.

"По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором", - сказал Кулить на брифинге во вторник.