Более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в российских больницах - МЧС
07:39 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС в этом году выявили в больницах более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.
"В текущем году надзорными органами МЧС России проведено 307 плановых и 359 внеплановых проверок по контролю за соблюдением в них требований пожарной безопасности. В итоге выявлено более 11 тысяч нарушений требований пожарной безопасности на 931 объекте", - сказал собеседник агентства.
В МЧС сообщили, что среди основных нарушений - захламленные пути эвакуации и отсутствие или неисправность автоматических систем противопожарной защиты. Также больницы не всегда обеспечены достаточным количеством первичных средств пожаротушения. "В результате к административной ответственности привлечено почти 230 юридических и свыше 280 должностных лиц. В суды направлены 166 административных дел", - добавили в ведомстве.
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