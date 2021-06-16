Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на севере Камчатки
07:50 16.06.2021 Источник: Интерфакс
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9, произошедшее в Олюторском районе на севере Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Сейсмическое событие произошло на суше в среду утром по местному времени. Его эпицентр находился в 69 км северо-восточнее села Тиличики.
Очаг залегал на глубине 10 км.
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