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Минвостокразвития предлагает прилетевшим на Дальний Восток туристам субсидировать билеты внутри региона

07:55 16.06.2021 Источник: Интерфакс

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) предлагает россиянам, купившим турпродукт в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), субсидировать перелет внутри региона, сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.

"На совещании с вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Камчатке мы предложили субсидировать людям, прилетающим на Дальний Восток, билет в любую точку внутри региона и между регионами ДФО", - сказал Чекунков в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

По его словам, "это успешная программа, ее уже реализовали в Индии, Японии, Новой Зеландии".

"Прилетаешь в Хабаровск, а оттуда можешь во Владивосток полететь, билет подарят бесплатно, если ты купил туристический продукт. Не билет, а именно турпродукт: мы знаем, сколько человек заплатит за гостиницу, сколько потратит в ресторанах, в магазинах. Так мы увеличиваем валовый региональный продукт, развиваем туризм, создаем новые объекты", - пояснил глава Минвостокразвития.

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