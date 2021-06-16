Телеканал "Дождь" исключили из президентского пула

08:07 Источник: Эхо Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об исключении телеканала «Дождь» из президентского пула было принято пресс-службой главы государства. Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это было сделано пресс-службой президента, которая и занимается взаимодействием со СМИ», — сказал он.

Д.Песков также подтвердил, что это было, в том числе и его собственным решением.