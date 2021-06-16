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НОВОСТИ

Российским банкам могут запретить предоставлять "недружественным странам" информацию о клиентах

08:30 16.06.2021 Источник: РОСБАЛТ

В Госдуму внесен правительственный законопроект о мерах противодействия в связи с недружественными действиями иностранных государств. В том числе документ запрещает российским банкам предоставлять «недружественным странам» данные о клиентах и банковских операциях.

В пояснительной записке сказано, что такой законопроект разработан для минимизации рисков, которые связаны с принятием «недружественными» государствами изменений в национальные законодательные акты, «направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну».

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