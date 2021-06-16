Российским банкам могут запретить предоставлять "недружественным странам" информацию о клиентах
08:30 16.06.2021 Источник: РОСБАЛТ
В Госдуму внесен правительственный законопроект о мерах противодействия в связи с недружественными действиями иностранных государств. В том числе документ запрещает российским банкам предоставлять «недружественным странам» данные о клиентах и банковских операциях.
В пояснительной записке сказано, что такой законопроект разработан для минимизации рисков, которые связаны с принятием «недружественными» государствами изменений в национальные законодательные акты, «направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну».
НОВОСТИ
- 09:32 16.06.2021
- Все камеры видеонаблюдения в РФ хотят свести в единую систему
- 09:20 16.06.2021
- Перед встречей Путина и Байдена в Женеве прошел митинг в поддержку Навального
- 09:05 16.06.2021
- Ким Чен Ын заявил о возможной нехватке продовольствия в КНДР - СМИ
- 09:00 16.06.2021
- Названо точное время саммита Путина и Байдена
- 08:50 16.06.2021
- В НАТО потребовали от Украины "большего"
- 08:43 16.06.2021
- По официальной статистике в Москве, в период с 15 по 16 июня 2021 количество новых заболевших COVID-19 — 0
- 08:33 16.06.2021
- Врач Проценко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса до четырех дней
- 08:07 16.06.2021
- Телеканал "Дождь" исключили из президентского пула
- 07:55 16.06.2021
- Минвостокразвития предлагает прилетевшим на Дальний Восток туристам субсидировать билеты внутри региона
- 07:50 16.06.2021
- Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на севере Камчатки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать