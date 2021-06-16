Врач Проценко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса до четырех дней
08:33 16.06.2021 Источник: РОСБАЛТ
Период инкубации коронавируса сократился до четырех–пяти дней. Об этом в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
«Укоротился период инкубационный, сейчас четыре–пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», — отметил он.
По словам Проценко, источником ухудшения ситуации с заболеваемостью в столичном регионе стало «фееричное» отношение москвичей к санитарным мерам.
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