Врач Проценко заявил о сокращении инкубационного периода коронавируса до четырех дней

08:33 Источник: РОСБАЛТ

Период инкубации коронавируса сократился до четырех–пяти дней. Об этом в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Укоротился период инкубационный, сейчас четыре–пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», — отметил он.

По словам Проценко, источником ухудшения ситуации с заболеваемостью в столичном регионе стало «фееричное» отношение москвичей к санитарным мерам.