В НАТО потребовали от Украины "большего"

08:50 Источник: Lenta.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал от Украины большего в сфере реформ для вступления в альянс. Об этом сообщает Defense News.

«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, (...) которые Украина уже начала, но нам нужно больше», — сказал Столтенберг, добавив, что Украина является страной-претендентом на вступление в объединение.

Кроме того, генсек НАТО напомнил, что для принятия в альянс нового участника, требуется согласие все остальных членов организации. Вступление Украины в объединение не было повесткой саммита НАТО, прошедшего в Бельгии.