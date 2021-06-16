В НАТО потребовали от Украины "большего"
08:50 16.06.2021 Источник: Lenta.ru
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал от Украины большего в сфере реформ для вступления в альянс. Об этом сообщает Defense News.
«У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, (...) которые Украина уже начала, но нам нужно больше», — сказал Столтенберг, добавив, что Украина является страной-претендентом на вступление в объединение.
Кроме того, генсек НАТО напомнил, что для принятия в альянс нового участника, требуется согласие все остальных членов организации. Вступление Украины в объединение не было повесткой саммита НАТО, прошедшего в Бельгии.
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