Названо точное время саммита Путина и Байдена

09:00 Источник: Газета.Ru

Стало известно точное время начала встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, 16 июня, сообщает сайт Белого Дома.

Непосредственно встреча Путина и Байдена назначена на 13.35 по местному времени (14.35 мск). За десять минут до этого лидеры стран сфотографируются вместе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Также стало известно, что переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начнутся в 14.55 по местному времени (15.55 мск).

Ранее президент США Байден встретился с руководством Швейцарии перед саммитом с российским президентом Путиным. Газета.Ru