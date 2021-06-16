Названо точное время саммита Путина и Байдена
09:00 16.06.2021 Источник: Газета.Ru
Стало известно точное время начала встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, 16 июня, сообщает сайт Белого Дома.
Непосредственно встреча Путина и Байдена назначена на 13.35 по местному времени (14.35 мск). За десять минут до этого лидеры стран сфотографируются вместе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Также стало известно, что переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начнутся в 14.55 по местному времени (15.55 мск).
Ранее президент США Байден встретился с руководством Швейцарии перед саммитом с российским президентом Путиным. Газета.Ru
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