В Москве появился измененный индийский штамм коронавируса - Гинцбург
10:32 16.06.2021 Источник: Интерфакс
Специалисты обнаружили в Москве новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом, сейчас ведутся исследования эффективности в отношении него российской вакцины "Спутник V", сообщил "Интерфаксу" в среду директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам", - сказал Гинцбург.
По его словам, лабораторные исследования показывают высокую эффективность вакцины "Спутник V" в отношении "индийского" штамма коронавируса.
"Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V") в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично", - сказал Гинцбург.
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