0
0
78
НОВОСТИ

В Москве появился измененный индийский штамм коронавируса - Гинцбург

10:32 16.06.2021 Источник: Интерфакс

Специалисты обнаружили в Москве новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом, сейчас ведутся исследования эффективности в отношении него российской вакцины "Спутник V", сообщил "Интерфаксу" в среду директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность "Спутника V" к этим штаммам", - сказал Гинцбург.

По его словам, лабораторные исследования показывают высокую эффективность вакцины "Спутник V" в отношении "индийского" штамма коронавируса.

"Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V") в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично", - сказал Гинцбург.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 16.06.2021
В Нидерландах собираются создать биржу водорода
0
0
11:00 16.06.2021
Госдума разрешила регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
0
19
10:20 16.06.2021
Пекин не потерпит иностранного вмешательства в дела, связанные с Тайванем - чиновник КНР
0
102
10:05 16.06.2021
Путин и Байден на встрече обсудят вопрос дипломатической собственности - Песков
0
119
10:00 16.06.2021
Москва заметила заявления Байдена по возможному вступлению Украины в НАТО
0
141
09:32 16.06.2021
Все камеры видеонаблюдения в РФ хотят свести в единую систему
0
172
09:20 16.06.2021
Перед встречей Путина и Байдена в Женеве прошел митинг в поддержку Навального
0
203
09:05 16.06.2021
Ким Чен Ын заявил о возможной нехватке продовольствия в КНДР - СМИ
0
205
09:00 16.06.2021
Названо точное время саммита Путина и Байдена
0
205
08:50 16.06.2021
В НАТО потребовали от Украины "большего"
0
207

Возврат к списку