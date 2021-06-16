Путин вылетел в Женеву, где состоится саммит РФ-США
12:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин вылетел в Женеву, где в среду состоится саммит РФ — США. Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, самолет главы государства вылетел около часа назад.
Как сообщала ранее российская сторона, Путин должен прилететь в Женеву около 12:30 по местному времени (13:30 мск) и прибыть на виллу Ла-Гранж, где состоится его встреча с американским президентом Джо Байденом, примерно в 13:00 (14:00 мск). На беседу в узком и расширенном составах отведено примерно 5 часов. Итоговая пресс-конференция главы российского государства запланирована на 19:00 мск.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.
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