Коллекторам запрещают общаться с родственниками и друзьями должников без их письменного согласия

12:05 Источник: Интерфакс

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который запрещает коллекторам общаться с родственниками и друзьями должников без их письменного согласия.

Документ (N922037-7) был внесен в Госдуму в марте депутатами Ириной Яровой и Андреем Исаевым ("Единая Россия").

"Законопроектом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с должником лицами, соседями и любыми другими физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности должника по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, может осуществляться только в случае письменного предварительного согласия указанных лиц", - говорилось в материалах к документу.

Законом также предусматривается право родственников и друзей (либо третьих лиц) на отзыв ранее данного согласия.

По мнению авторов, принятие закона будет способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия взыскателей с физическими лицами, не являющимися должниками.