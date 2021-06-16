Коллекторам запрещают общаться с родственниками и друзьями должников без их письменного согласия
12:05 16.06.2021 Источник: Интерфакс
Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который запрещает коллекторам общаться с родственниками и друзьями должников без их письменного согласия.
Документ (N922037-7) был внесен в Госдуму в марте депутатами Ириной Яровой и Андреем Исаевым ("Единая Россия").
"Законопроектом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с должником лицами, соседями и любыми другими физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности должника по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени или в его интересах, может осуществляться только в случае письменного предварительного согласия указанных лиц", - говорилось в материалах к документу.
Законом также предусматривается право родственников и друзей (либо третьих лиц) на отзыв ранее данного согласия.
По мнению авторов, принятие закона будет способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия взыскателей с физическими лицами, не являющимися должниками.
НОВОСТИ
- 12:32 16.06.2021
- Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей
- 12:23 16.06.2021
- Собянин назвал драматической ситуацию с ковидом в Москве
- 12:21 16.06.2021
- В Москве выявили 5 782 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 16.06.2021
- Путин вылетел в Женеву, где состоится саммит РФ-США
- 11:43 16.06.2021
- Собянин рассказал о предвыборной программе партии "Единая Россия"
- 11:32 16.06.2021
- Чехия потребовала оштрафовать Польшу из-за угольной шахты
- 11:20 16.06.2021
- В администрации Байдена были разногласия по "Северному потоку - 2" - WP
- 11:05 16.06.2021
- В Нидерландах собираются создать биржу водорода
- 11:00 16.06.2021
- Госдума разрешила регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
- 10:32 16.06.2021
- В Москве появился измененный индийский штамм коронавируса - Гинцбург
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать