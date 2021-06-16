Собянин назвал драматической ситуацию с ковидом в Москве
12:23 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие ситуации с коронавирусом в Москве драматическим. Об этом он написал в своем блоге.
"Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", - написал он.
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