Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей
12:32 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация 60% работающих москвичей, согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, должна быть проведена в городе. Об этом сообщается в среду в официальном телеграм- канале столичного оперштаба.
"Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих [москвичей]", - отмечается в публикации.
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