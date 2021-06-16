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США отказались от общей пресс-конференции с Путиным, боясь повторения Хельсинки - Макфол

13:05 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от предложения провести совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве, опасаясь повторения ситуации после саммита в Хельсинки, когда занимавшего пост президента США Дональда Трампа критиковали за слабое выступление на фоне российского лидера. Об этом заявил в среду экс-посол США в России Майкл Макфол, который прибыл в Женеву в составе американской делегации.

"Я думаю, что было правильным не проводить общую пресс- конференцию <...> и считаю правильным, что Байден дает собственную пресс-конференцию, в том числе это необходимо, чтобы избежать даже отдаленного повторения того, что было в Хельсинки, - сказал Макфол в эфире телеканала "Скай ньюс". - Думаю, что хельсинский саммит стал худшим в истории с точки зрения американцев".

Макфол выразил мнение, что Трамп допустил большую ошибку на пресс-конференции с Путиным, когда согласился с его словами по поводу невмешательства России в американские выборы. "Никто не должен соглашаться с [российской] стороной, игнорируя мнение разведсообщества", - сказал он, отметив также "еще несколько менее крупных ошибок" Трампа. Он также выразил надежду, что Байден в ходе переговоров не пойдет на уступки российскому лидеру, которые не отвечают интересам США.

По словам бывшего посла в России, одним из главных вопросов станет обсуждение контроля за вооружениями. Кроме того, "победой для России, США и всего мира" стала бы договоренность об урегулировании сложной гуманитарной ситуации в Сирии, утверждает он, не уточняя, о каких регионах идет речь. "Существует также большой список вопросов, по которым мы расходимся во мнениях. И после возвращения домой [Байден] должен найти способ сдержать воинственное поведение России в мире", - добавил Макфол.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в узком и расширенном составах на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. Это будет первый российско- американский саммит со времени встречи Путина с прежним президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

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