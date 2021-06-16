Московская область объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
13:20 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, оно размещено в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере: торговли, салонов красоты, <...> фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, <...> транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты", - говорится в документе.
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