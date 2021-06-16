Россия может войти в топ-10 мировых поставщиков продовольствия к 2030 г. - Абрамченко
13:32 16.06.2021 Источник: Интерфакс
Россия к 2030 году может войти в топ-10 мировых поставщиков продовольствия. Такую задачу поставила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании итоговой коллегии Минсельхоза в среду.
"Сейчас мы входим в двадцатку. И пока нас опережают такие страны как Польша, Мексика, Таиланд, Австралия", - сказала она.
По ее словам, рост производства сельскохозяйственной продукции позволил нарастить экспорт, общий объем которого составил более $30 млрд. Это почти на 20% выше уровня 2019 года. "Экспорт АПК впервые превысил импорт. Это хорошие показатели", - подчеркнула вице-премьер.
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