Россия может войти в топ-10 мировых поставщиков продовольствия к 2030 г. - Абрамченко

13:32 Источник: Интерфакс

Россия к 2030 году может войти в топ-10 мировых поставщиков продовольствия. Такую задачу поставила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании итоговой коллегии Минсельхоза в среду.

"Сейчас мы входим в двадцатку. И пока нас опережают такие страны как Польша, Мексика, Таиланд, Австралия", - сказала она.

По ее словам, рост производства сельскохозяйственной продукции позволил нарастить экспорт, общий объем которого составил более $30 млрд. Это почти на 20% выше уровня 2019 года. "Экспорт АПК впервые превысил импорт. Это хорошие показатели", - подчеркнула вице-премьер.