Госдума ввела штрафы для зарубежных страховщиков за отказ страховать россиян
14:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому штраф за необоснованный отказ заключать с гражданами страховой договор или навязывание дополнительных услуг распространится на зарубежные страховые компании.
Поправки вносятся в статью 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая на данный момент предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Примечание данной статьи о том, что сотрудники страховых компаний несут ответственность как должностные лица, дополняется уточнением, что это касается и агентов иностранной страховой организации.
Инициатором законопроекта выступило правительство.
Как указано в пояснительных материалах, с 22 августа 2021 года "должно быть разрешено коммерческое присутствие иностранных страховых организаций путем создания филиалов на территории Российской Федерации". Это соответствует определенным обязательствам России, принятым при присоединении к ВТО.
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