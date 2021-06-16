Путин приехал на виллу Ла-Гранж в Женеве
14:15 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства "Аурус" прибыл на виллу Ла-Гранж в Женеве, где в среду пройдет саммит РФ - США. На площадке перед главным входом в виллу российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, они сделали совместную фотографию и прошли в парадный холл на первом этаже.
Согласно утвержденному сторонами плану саммита, следом прибудет президент США Джо Байден. Как ожидается, трое лидеров выйдут для совместного фотографирования (отдельная церемония фотографирования предусмотрена и для президентов РФ и США - прим. ТАСС), Пармелен выступит с кратким приветственным словом в адрес своих гостей, после чего они отправятся на переговоры, которые состоятся в зале библиотеки.
[обновлено 14:30]
Президент США Джо Байден также прибыл на женевскую виллу Ла-Гранж, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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