Путин приехал на виллу Ла-Гранж в Женеве

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на лимузине отечественного производства "Аурус" прибыл на виллу Ла-Гранж в Женеве, где в среду пройдет саммит РФ - США. На площадке перед главным входом в виллу российского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, они сделали совместную фотографию и прошли в парадный холл на первом этаже.

Согласно утвержденному сторонами плану саммита, следом прибудет президент США Джо Байден. Как ожидается, трое лидеров выйдут для совместного фотографирования (отдельная церемония фотографирования предусмотрена и для президентов РФ и США - прим. ТАСС), Пармелен выступит с кратким приветственным словом в адрес своих гостей, после чего они отправятся на переговоры, которые состоятся в зале библиотеки.

[обновлено 14:30]



Президент США Джо Байден также прибыл на женевскую виллу Ла-Гранж, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

