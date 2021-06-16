Разговор Путина и Байдена будет не из простых - Песков
14:32 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в среду будут очень сложными, но выход на решения возможен. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1".
"Разговор сегодня будет не из простых, это будет очень сложная беседа", - сказал представитель Кремля.
По его словам, на повестке очень много вопросов, причем это в основном проблемные темы российско-американских отношений. "У нас много завалов, которые надо разгребать, поэтому президент Путин прилетает с настроем откровенно и конструктивно ставить вопросы и пытаться входить на решения", - сказал Песков.
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