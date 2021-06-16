Нижняя палата парламента Чехии исключила РФ и КНР из тендера на новый энергоблок АЭС
15:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента исключила в среду фирмы РФ и КНР из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.
Таким образом, при возведении энергоблока нельзя будет использовать российские и китайские технологии и комплектующие. Минпромторг республики выразил согласие с решением депутатов, которое еще должен одобрить Сенат (верхняя палата), где преобладают сторонники исключения РФ и КНР из программы развития национальной атомной энергетики.
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