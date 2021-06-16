В Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев, один сотрудник ранен
17:12 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один росгвардеец получил ножевое ранение во время выезда в квартиру, где вооруженный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии.
По данным ведомства, на пульт вневедомственной охраны по Томску поступил сигнал с одной из квартир. "Двери по указанному адресу никто не открывал. Сотрудники ведомства пригласили дочь собственницы квартиры, которая прибыла с родственником, но они не смогли открыть дверь своим ключом. Через некоторое время дверь квартиры резко открылась и из нее выбежал гражданин, который угрожал ножом и предметом, конструктивно схожим с оружием. Злоумышленник произвел выстрел в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому лицу и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии", - сказал собеседник агентства.
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