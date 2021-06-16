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Забит первый гол сборной России на чемпионате Европы по футболу

17:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России по футболу на чемпионате Европы.

Миранчук отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа против команды Финляндии. Счет в матче, который проходит в Санкт- Петербурге, - 1:0 в пользу россиян.

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