Забит первый гол сборной России на чемпионате Европы по футболу
17:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Алексей Миранчук стал автором первого гола сборной России по футболу на чемпионате Европы.
Миранчук отличился на второй добавленной к первому тайму минуте матча второго тура группового этапа против команды Финляндии. Счет в матче, который проходит в Санкт- Петербурге, - 1:0 в пользу россиян.
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