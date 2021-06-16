Саммит Россия - США в Женеве завершился

18:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-американские переговоры на высшем уровне в Женеве завершились. Об этом заявил журналистам, сопровождающим президента США Джо Байдена в Женеве, представитель Белого дома.

По оценке американской стороны, саммит закончился в 17:05 по местному времени (18:05 мск), передает пресс-пул Белого дома.

[обновлено 18:47]

В настоящее время российская делегация пришла в шатер, где пройдет пресс-конференция президента РФ. В свою очередь Байден покинул виллу Ла-Гранж, где проходили переговоры.

Встреча президентов продлилась около 3,5 часа.