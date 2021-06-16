Байден и его помощники внимательно смотрят пресс-конференцию Путина - CNN

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден и его помощники "внимательно смотрят" пресс-конференцию, которую проводит в этим минуты российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил в среду телеканал Си-эн-эн.

По словам его источников, американская сторона хочет знать, как Путин "преподносит встречу, а также есть ли что- то конкретное, против чего Байдену нужно будет впоследствии выступить, когда будет его очередь" проводить пресс- конференцию.