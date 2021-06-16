Навальный нарушал закон в РФ и вернулся в Россию, поскольку хотел быть задержанным - Путин
19:32 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осужденный блогер Алексей Навальный нарушал в РФ нормы закона, после прохождения лечения за границей вернулся Россию сознательно, зная, что будет задержан на ее территории. Об этом в среду заявил журналистам президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.
"Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться, как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания", - напомнил Путин, отвечая на вопрос американского журналиста об осуждении Навального.
Однако, обратил внимание президент РФ, "сознательно игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение", а после того как он вышел из больницы, был объявлен в розыск. "Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что [он] сознательно шел на то, чтобы быть задержанным [в России]. Сделал то, что хотел, так что о чем тут можно говорить", - подчеркнул Путин.
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