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Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена про слова об "убийце"

19:30 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что американский лидер Джо Байден объяснял свои слова насчет "убийцы" еще в телефонном разговоре. Он добавил, что его эти пояснения устроили.

Так Путин в среду после переговоров с американским лидером в Женеве ответил на вопрос журналистов, удалось ли президентам объясниться по поводу резкого высказывания Байдена в адрес российского лидера.

"По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили", - рассказал Путин.

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