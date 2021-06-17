США от саммита в Женеве ничего не получили, в отличие от России, считает Трамп
07:12 17.06.2021 Источник: Интерфакс
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США от встречи президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным ничего не получили.
"Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и ничего не получили", - заявил Трамп в интервью телеканалу FoxNews.
"Думаю, для России это был хороший день", - добавил он.
По мнению Трампа, у России и США могли бы быть "потрясающие" отношения.
"Они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран", - отметил экс-президент США.
Как заявил Трамп, Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, а Вашингтону, в свою очередь, нужно то, что есть у Москвы.
"У них очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов, многое другое", - уточнил бывший американский лидер.
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