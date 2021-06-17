ДНР обвинила Украину в дезинформации об обстрелах в Донбассе
08:23 17.06.2021
Сведения украинской стороны об обстрелах якобы силами ДНР и ЛНР не соответствуют действительности. Об этом 16 июня заявило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (РПО).
«За прошедшие сутки, когда представительствами ДНР и ЛНР в СЦКК не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня, и на линии соприкосновения сохранялась тишина, украинская сторона вновь посредством координационного механизма (через ОБСЕ – прим. ДАН), а также в публичных сводках так называемого штаба ООС сообщила о шести фиктивных обстрелах со стороны Республик», — говорится в заявлении.
В совместном центре отметили, что подобное наблюдают не впервые, полагая, что эти действия направлены на дестабилизацию обстановки в регионе.
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