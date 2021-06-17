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COVID-19: врачи рекомендуют не надеяться на появление коллективного иммунитета, а как можно скорее прививаться

08:44 17.06.2021 Источник: REGNUM

Практически во всех регионах России начался стремительный рост заболеваемости COVID-19. Учитывая крайне низкие темпы вакцинации, третья волна коронавируса — уже не за горами.

Тем временем только за 2020 год смертность от болезней кровообращения выросла на 12%, сахарного диабета — на 26%, а пневмонии — в 2,4 раза. Минздрав не исключает, что часть этой избыточной смертности может быть связана с косвенными эффектами пандемии: люди, которые вылечились от коронавируса, потом умерли от других заболеваний, в первую очередь хронических.

Именно поэтому врачи рекомендуют не надеяться на появление коллективного иммунитета, а как можно скорее прививаться, передает ИА REGNUM.

Согласно данным Роспотребнадзора России, на 17 июня 2021 в Москве зафиксировано 1 253 894 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19. 21 125 человек, к сожалению, скончалось. Полное излечение от вируса на сегодня в Москве зафиксировано у 1 102 979 человек. Уровень летальности на сегодня составляет: 1.68%.

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