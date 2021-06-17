Саммит РФ - США прошел "скорее со знаком плюс" - Песков
11:00 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись в среду в Женеве, прошли "скорее со знаком плюс". Сторонам удалось понять, где можно взаимодействовать, а где пока не получится это сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг.
Он напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита РФ - США. "Но сейчас можем сказать, в первую очередь, основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс", - отметил представитель Кремля.
По его словам, встреча была результативной "с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах".
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