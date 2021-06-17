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Более 200 домов подтоплены в Керчи, обесточены больница и центр города

11:05 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 200 домов подтоплены в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города, сообщила в четверг пресс- служба администрации города.

"По последним данным, затоплены ул. Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогова, Советская. Примерно 236 домов частных и многоквартирных", - говорится в сообщении.

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