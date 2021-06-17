Песков констатировал расхождения по Белоруссии у Путина и Байдена на саммите в Женеве

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Вашингтон расходятся в позициях по Белоруссии, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров двух стран, которая состоялась в среду в Женеве.

"Естественно, расхождения по Белоруссии", - сказал представитель Кремля в интервью радиостанции "Эхо Москвы" в четверг. При этом Песков заметил, что "Белоруссия никоим образом не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке дня" женевского саммита.