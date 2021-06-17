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НОВОСТИ

Госдума приняла закон о регулировании зарубежных IT-гигантов

13:00 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, "которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе.

Инициативой также вводится комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

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