Песков поддержал рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целиком и полностью поддерживает рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске на очные занятия только вакцинировавшихся студентов, либо имеющих антитела или документы о противопоказаниях.

"Я целиком и полностью поддерживаю, - сказал Песков в четверг в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на просьбу прокомментировать опубликованные накануне рекомендации. - Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся. Не потому, что что-то для этого не создано, условия все созданы, более чем: у нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными".