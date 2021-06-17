Песков поддержал рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов
13:05 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целиком и полностью поддерживает рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске на очные занятия только вакцинировавшихся студентов, либо имеющих антитела или документы о противопоказаниях.
"Я целиком и полностью поддерживаю, - сказал Песков в четверг в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на просьбу прокомментировать опубликованные накануне рекомендации. - Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся. Не потому, что что-то для этого не создано, условия все созданы, более чем: у нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными".
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