0
0
7
НОВОСТИ

Песков поддержал рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов

13:05 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целиком и полностью поддерживает рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске на очные занятия только вакцинировавшихся студентов, либо имеющих антитела или документы о противопоказаниях.

"Я целиком и полностью поддерживаю, - сказал Песков в четверг в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ответ на просьбу прокомментировать опубликованные накануне рекомендации. - Вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся. Не потому, что что-то для этого не создано, условия все созданы, более чем: у нас есть вакцина прекрасная, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учетом обширной географии. Но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 17.06.2021
Госдума приняла закон о регулировании зарубежных IT-гигантов
0
24
12:32 17.06.2021
Песков констатировал расхождения по Белоруссии у Путина и Байдена на саммите в Женеве
0
93
12:20 17.06.2021
У петербургского депутата Максима Резника проходят обыски
0
99
12:05 17.06.2021
В Москве выявили 6 195 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
113
12:00 17.06.2021
В России выявили свыше 14 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
0
135
11:39 17.06.2021
Павел Астахов рассказал, почему решение об обязательной вакцинации в некоторых сферах обосновано
0
161
11:32 17.06.2021
Экс-помощник главы Пентагона согласен, что США создают препятствия стабильным отношениям
0
175
11:27 17.06.2021
Евгений Попов о российско-американском саммите в Женеве: Это "бой без правил"
0
213
11:20 17.06.2021
Китайский эпидемиолог уверен, что искать источник коронавируса следует в США
0
190
11:05 17.06.2021
Более 200 домов подтоплены в Керчи, обесточены больница и центр города
0
183

Возврат к списку