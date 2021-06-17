Зюганов назвал ошибки уходящей Госдумы
13:20 17.06.2021 Источник: Интерфакс
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в последний пленарный день работы нижней палаты российского парламента седьмого созыва определил 12 упущений и недоработок нынешней Госдумы.
В частности, он заявил журналистам, что ошибкой было утверждение Думой обновленного варианта Конституции "без внесения в нее важнейших социально-экономических поправок".
Коммунисты также считают недоработкой, что федеральный бюджет "категорически не отвечает задачам модернизации экономики, повышения благосостояния общества, преодоления кризиса в сфере медицины, образования и науки". По мнению Зюганова, бюджет развития должен составлять не менее 33 триллионов рублей.
Кроме того, в числе 12 упущений созыва в КПРФ называют отсутствие в повестке Думы "жизненно важного пакета законов, направленных на приостановку приватизации в стратегически важнейших сферах, на возвращение контроля над ними в руки государства и на исключение господства в них иностранного капитала".
Упомянул Зюганов в ряду ошибок и пенсионную реформу.
В следующем созыве Госдума, по его мнению, обязана поставить и решить названные вопросы. "Это - одно из ключевых условий преодоления системного кризиса, на фоне которого мы вымираем, нищаем и деградируем", - считает Зюганов.
Госдума в четверг провела последнее пленарное заседание 7-го созыва. После этого у депутатов будет месяц работы в регионах.
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