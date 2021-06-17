Зюганов назвал ошибки уходящей Госдумы

13:20 Источник: Интерфакс

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в последний пленарный день работы нижней палаты российского парламента седьмого созыва определил 12 упущений и недоработок нынешней Госдумы.

В частности, он заявил журналистам, что ошибкой было утверждение Думой обновленного варианта Конституции "без внесения в нее важнейших социально-экономических поправок".

Коммунисты также считают недоработкой, что федеральный бюджет "категорически не отвечает задачам модернизации экономики, повышения благосостояния общества, преодоления кризиса в сфере медицины, образования и науки". По мнению Зюганова, бюджет развития должен составлять не менее 33 триллионов рублей.

Кроме того, в числе 12 упущений созыва в КПРФ называют отсутствие в повестке Думы "жизненно важного пакета законов, направленных на приостановку приватизации в стратегически важнейших сферах, на возвращение контроля над ними в руки государства и на исключение господства в них иностранного капитала".

Упомянул Зюганов в ряду ошибок и пенсионную реформу.

В следующем созыве Госдума, по его мнению, обязана поставить и решить названные вопросы. "Это - одно из ключевых условий преодоления системного кризиса, на фоне которого мы вымираем, нищаем и деградируем", - считает Зюганов.

Госдума в четверг провела последнее пленарное заседание 7-го созыва. После этого у депутатов будет месяц работы в регионах.