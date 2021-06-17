В РФ выявили более 14 тыс. штаммов коронавируса, значимых изменений свойств нет - "Вектор"
13:32 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 14 тысяч мутаций коронавируса выявлено в России, однако они не приводят к значимым изменениям свойств вируса. Об этом в четверг заявил в интервью телеканалу "Россия-24" генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
"Мы в настоящий момент наблюдаем более 14 тысяч мутаций. <...> Количество вариантов вируса просто колоссально, но в подавляющем большинстве эти замены не приводят к каким-то значимым изменениям свойств вируса", - сказал он.
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