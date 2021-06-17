0
0
127
НОВОСТИ

В РФ выявили более 14 тыс. штаммов коронавируса, значимых изменений свойств нет - "Вектор"

13:32 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 14 тысяч мутаций коронавируса выявлено в России, однако они не приводят к значимым изменениям свойств вируса. Об этом в четверг заявил в интервью телеканалу "Россия-24" генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Мы в настоящий момент наблюдаем более 14 тысяч мутаций. <...> Количество вариантов вируса просто колоссально, но в подавляющем большинстве эти замены не приводят к каким-то значимым изменениям свойств вируса", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 17.06.2021
Попавший в ДТП в Липецке сенатор Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий
0
11
14:12 17.06.2021
Песков по указанию Путина назвал лидеров по количеству кибератак
0
68
14:00 17.06.2021
В Подмосковье не допустят к работе не привившихся от ковида водителей автобусов и такси
0
78
13:47 17.06.2021
Юристы назвали законным решение об обязательной вакцинации в Москве
0
115
13:20 17.06.2021
Зюганов назвал ошибки уходящей Госдумы
0
154
13:05 17.06.2021
Песков поддержал рекомендации по допуску в вузы только вакцинированных студентов
0
181
13:00 17.06.2021
Госдума приняла закон о регулировании зарубежных IT-гигантов
0
180
12:32 17.06.2021
Песков констатировал расхождения по Белоруссии у Путина и Байдена на саммите в Женеве
0
232
12:20 17.06.2021
У петербургского депутата Максима Резника проходят обыски
0
221
12:05 17.06.2021
В Москве выявили 6 195 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
207

Возврат к списку