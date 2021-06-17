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В Подмосковье не допустят к работе не привившихся от ковида водителей автобусов и такси

14:00 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водителей такси и автобусов, которые не сделали прививку от коронавируса, не будут допускать к работе в Подмосковье. Об этом сообщил в четверг в ходе совещания с правительством и главами городских округов вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

"Мы составим списки водителей с указанием даты и места вакцинации, где каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию в срок до 30 июня. Контролировать сроки процедур и внесение данных будут МТДИ (министерство транспорта и дорожной инфраструктуры - прим. ТАСС) вместе с агрегаторами такси. Мы до каждого водителя доведем информацию, что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси не будут допускаться к работе", - сказал Тресков.

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