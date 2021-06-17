Эрдоган не исключил возможности создания военной базы в Азербайджане - ТВ
15:00 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции. Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана, передает телеканал Эн-ти-ви.
"Это (вариант с созданием базы - прим. ТАСС) не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности появления военной базы Турции в Азербайджане.
НОВОСТИ
- 16:12 17.06.2021
- ПФР начнет информировать граждан о предполагаемом размере пенсии с 2022 года - Минтруд
- 16:04 17.06.2021
- Заслуженный юрист России назвал законным решение об обязательной вакцинации в Москве
- 16:03 17.06.2021
- Светлана Разворотнева призвала москвичей вакцинироваться
- 16:00 17.06.2021
- Образ Байдена, представленный в СМИ, не имеет ничего общего с действительностью - Путин
- 15:32 17.06.2021
- На реализацию договоренностей Путина и Байдена уйдут месяцы, но дедлайна нет - Песков
- 15:12 17.06.2021
- Неизвестный открыл стрельбу в городе на западе ФРГ, два человека погибли
- 14:42 17.06.2021
- Александр Мажуга: удаленка в вузах позволит снизить риск заражения COVID-19
- 14:32 17.06.2021
- Попавший в ДТП в Липецке сенатор Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий
- 14:12 17.06.2021
- Песков по указанию Путина назвал лидеров по количеству кибератак
- 14:00 17.06.2021
- В Подмосковье не допустят к работе не привившихся от ковида водителей автобусов и такси
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать