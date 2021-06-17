Эрдоган не исключил возможности создания военной базы в Азербайджане - ТВ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции. Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана, передает телеканал Эн-ти-ви.

"Это (вариант с созданием базы - прим. ТАСС) не выходит за рамки положений [декларации]. Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности появления военной базы Турции в Азербайджане.