Неизвестный открыл стрельбу в городе на западе ФРГ, два человека погибли
15:12 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный открыл стрельбу в небольшом городе Эспелькамп на западе Германии (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), два человека погибли. Об этом сообщило в четверг агентство ДПА со ссылкой на региональную полицию.
О связи с терроризмом не сообщается.
По данным агентства ДПА, стрельба произошла в частном доме, преступник скрылся. Как сообщила газета "Бильд", на месте работает спецназ.
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