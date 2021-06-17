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Неизвестный открыл стрельбу в городе на западе ФРГ, два человека погибли

15:12 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный открыл стрельбу в небольшом городе Эспелькамп на западе Германии (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), два человека погибли. Об этом сообщило в четверг агентство ДПА со ссылкой на региональную полицию.

О связи с терроризмом не сообщается.

По данным агентства ДПА, стрельба произошла в частном доме, преступник скрылся. Как сообщила газета "Бильд", на месте работает спецназ.

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