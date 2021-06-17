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НОВОСТИ

На реализацию договоренностей Путина и Байдена уйдут месяцы, но дедлайна нет - Песков

15:32 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимум несколько месяцев потребуется на реализацию договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве 16 июня. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы", - сказал Песков. По его словам, это кропотливая работа, "на которую, конечно, уйдут месяцы, это точно, тем более что речь идет о запуске таких механизмов, как [переговоры по] стратстабильности и так далее".

"На это потребуется время. Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может", - подчеркнул Песков.

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