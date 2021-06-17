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Образ Байдена, представленный в СМИ, не имеет ничего общего с действительностью - Путин

16:00 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Образ президента США Джо Байдена, который создают российские и американские СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом глава российского государства Владимир Путин заявил в четверг на проходящей по видеосвязи встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

"Тот образ президента Байдена, который рисуют и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью", - подчеркнул Путин.

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