ПФР начнет информировать граждан о предполагаемом размере пенсии с 2022 года - Минтруд
16:12 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пенсионный фонд России с 2022 года начнет информировать россиян о предполагаемом размере пенсии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в четверг.
"С 2022 года Пенсионный фонд начнет проактивно информировать граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Минтруд разработал и представил на общественное обсуждение соответствующие порядки информирования", - сказали в министерстве.
По словам статс-секретаря, замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, вся информация будет предоставляться гражданину в личном кабинете на портале госуслуг.
"А тем, кто не использует портал госуслуг, - при обращениях в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. В уведомлениях будет отражено, каким будет размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав", - сказал Пудов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
В Минтруде добавили, что в уведомлении также будет напоминание об условиях выхода на пенсию по старости (сколько еще стажа необходимо приобрести до выхода на пенсию). Помимо этого, в персональных уведомлениях будут представлены сведения о размере пенсионных накоплений по накопительной части пенсии.
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