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Байден действует искусно, понимая, чего он хочет добиться - Путин

16:32 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден понимает, чего он хочет добиться, и действует очень искусно в живом общении. Такое мнение глава российского государства Владимир Путин выразил в четверг на проходящей по видеосвязи встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

"Он собран, понимает, чего он хочет добиться. И делает очень искусно это. Это сразу чувствуется", - поделился Путин впечатлениями от прошедшего в среду саммита РФ - США.

Путин также выразил надежду, что американскому лидеру Джо Байдену "дадут спокойно работать".

"Я очень надеюсь, что не будет так, как предыдущие годы, и ему [президенту США Джо Байдену] дадут спокойно работать", - сказал Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, которая прошла в формате видеоконференции.

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