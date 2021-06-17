В честь туристического города Волоколамска назовут самолет авиакомпании «Россия»

18:35

Народный фронт и авиакомпания «Россия» подвели итоги второго этапа конкурса-голосования на право присвоения самолету имени города туристического притяжения. Борьба развернулась между подмосковными городами Жуковским и Волоколамском, а также мурманскими Ковдором и Мончегорском. Народное голосование проводилось на сайте проекта ОНФ «Путешествуем по России» и завершилось в полдень 17 июня.

«В голосовании приняли участие 16 349 человек, – сообщил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков. – С приличным отрывом туристы отдали свое предпочтение самому древнему городу Московской области – Волоколамску. Именно в его окрестностях зажгли «лампочку Ильича» и построили одну из первых ГЭС. Путешественники могут увидеть гоночную трассу мирового уровня, волоколамский кремль, красивейшие монастыри и дворянские усадьбы. Видимо, именно поэтому местные жители считают, что история Подмосковья начинается именно в Волоколамске. Теперь именем города будет назван и самолет, а сам конкурс позволил привлечь внимание россиян к туристическим центрам, ознакомиться с описанием достопримечательностей и учесть эту информацию при планировании путешествий».

Итоги голосования: Волоколамск – 7177 голосов, Мончегорск – 5460 голосов, Ковдор – 2324 голоса и Жуковский – 1388 голосов.

«В соответствии с условиями всероссийского голосования имя и герб города-победителя будут нанесены на фюзеляж одного из самолетов авиакомпании «Россия». Уже в июле презентация воздушного судна пройдет в столичном аэропорту Шереметьево. Лайнер будет эксплуатироваться на всех маршрутных линиях авиакомпании», – рассказал официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.