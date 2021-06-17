Депутата Заксобрания Петербурга Резника задержали после обысков у него
18:40 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, у которого в четверг проводили обыски, задержан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале депутата.
Максима Резника подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
"По данным следствия, Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее 9 марта, находясь на территории Санкт-Петербурга, незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство каннабис", - говорится в сообщении.
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