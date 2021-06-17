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НОВОСТИ

Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается - мэр

19:20 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы наблюдают стремительное ухудшение ситуации с распространением коронавируса нового типа в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", - сказал Собянин.

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