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НОВОСТИ

Эксперты назвали отрасли, обогатившиеся в пандемию - СМИ

10:00 18.06.2021 Источник: Известия

Выпуск лекарств и медтехники, сельское хозяйство, экспортеры леса, металлов и пластмасс — эти отрасли, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), обогатились во время пандемии. Основными факторами успеха аналитики назвали устойчивость внутренних рынков, динамичный внешний спрос, быстрое восстановление и рост мировых цен на экспортируемые ресурсы и агропродукцию. Ситуации в значительной степени благоприятствовали непродолжительность локдауна в России и краткость дестабилизации глобального энергетического рынка. По мнению экспертов, большинство из отраслей продолжит активно расти, если государственные ограничения на вывоз товаров и цены не притормозят бизнес. Известия

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